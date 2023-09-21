«Пример для всех россиян, не побоялся и вышел из зоны комфорта». Канчельскис – о Захаряне

Российский футболист Андрей Канчельскис, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» прокомментировал решение Арсена Захаряна перебраться из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

По мнению экс-игрока «МЮ» даже если Захарян долгое время будет оставаться в запасе, он будет прогрессировать сильнее, чем в РПЛ.

«Захаряну придется какое-то время побыть в запасе. В «Сосьедаде» очень приличная команда, высокий уровень конкуренции. Арсену надо запастись терпением и хорошо работать на тренировках. Он в любом случае будет больше прогрессировать, чем если бы остался в РПЛ. Захарян — пример для всех остальных российский игроков. Он не побоялся и вышел из комфортных условий», — цитирует Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Арсен провёл три матча в составе «Реал Сосьeдад».