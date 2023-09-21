Арсен Адамов: Грозный — мини-Дубай, город активно застраивается

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий на правах аренды в «Оренбурге», поделился впечатлениями о Грозном. Футболист долгое время жил в столице Чеченской республики.

«В родном Грозном я бываю только в отпуске. Там живут мои родные и близкие, стараюсь их навещать.

В чем главное отличие города от того, который был в моём детстве? Грозный сейчас активно застраивается — дома, торговые центры и так далее. Через пару лет там будет просто красотища. Реально, как мини-Дубай», — приводит слова Адамова Sport24.

Арсен Адамов является воспитанником «Терека» (ныне — «Ахмат»). В «Зенит» он перешёл из екатеринбургского «Урала» в январе 2022 года за €5 млн. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в €1 млн.