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Президент «Тоттенхэма»: если Кейн захочет вернуться, мы его выкупим

В прошедшее межсезонье английский форвард перешёл в «Баварию».
21 сентября 2023 15:20
автор: Виталий Овсянников

Президент лондонского «Тоттенхэма» Дэниел Леви заявил, что «шпоры» имеют возможность выкупить форварда «Баварии» Гарри Кейна.

«Если Гарри однажды захочет вернуться в АПЛ, у нас будет возможность выкупить его. Гарри великолепно работал на благо клуба, он замечательный игрок, выпускник нашей академии, но нельзя заглянуть в будущее. Кто знает», — цитирует Леви журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Кейн присоединился к «Баварии» в августе 2023 года. Игрок сборной Англии обошелся баварцам в 100 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты. В нынешнем сезоне за команду Томаса Тухеля он провёл пять матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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