Леонид Слуцкий: РФС ни копейки не дал на содержание моей школы, но 100 тысяч у меня забрал

Российский специалист Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший сборную России, прокомментировал наложенный на него штраф.

Ранее РФС оштрафовал 52-летнего тренера на 100 тысяч рублей и условно отстранил его от любой футбольной деятельности на один год. Слуцкий был наказан за грубость в адрес журналиста, которого он назвал «19-летним дебилом».

«РФС ни одной копейки никогда не дал на школу, например. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня. При том, что у меня сейчас нет доходов в футбольной среде. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой РПЛ. Но вот сейчас… Не хочу на эту тему говорить», - заявил Слуцкий в новом выпуске «Коммент.Шоу».

Слуцкий является трёхкратным чемпионом России с ЦСКА. Также во главе столичной команды он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.