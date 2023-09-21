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Марцел Личка: с «Зенитом» можно бороться за чемпионство, и «Краснодар» это показывает

Мнение наставника «Динамо» о гегемонии сине-бело-голубых.
21 сентября 2023 15:49
автор: Виталий Овсянников

Чешский специалист Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо», высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

Главный тренер бело-голубых считает, что некоторым командам в текущем сезоне по силам навязать борьбу за чемпионство санкт-петербургскому клубу.

«С «Зенитом» можно бороться, этот сезон это явно показывает. Да, у них хороший состав, есть качество. Чемпионат длинный, произойти может всё что угодно. Сейчас мы можем видеть, что «Краснодар» идёт на первом месте, значит, всё возможно», — цитирует Личку издание «РБ Спорт».

На текущий момент «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 17 баллами в активе. На счету «Динамо» 15 очков и четвертое место.

источник: «РБ-Спорт»
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