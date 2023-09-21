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Титов раскритиковал «Спартак» за трансфер Медины

А ведь есть россияне ничуть не хуже.
21 сентября 2023 16:19
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов оценил трансфер полузащитника Хесуса Медины в стан красно-белых.

«По мне, есть российские футболисты не хуже. Если бы € 7 млн отдали нам с вами, мы с вами поделили бы. Думаю, что за эти деньги я вас немножко потренировал бы — и было бы не хуже.

Взяли – хорошо. Классный футболист, умный, но пока мы не видим то, чего от него ожидали», — цитирует Титова Metaratings.

Медина с января 2022 по июль 2023 года выступал за ЦСКА. Трансфер в «Спартак» принёс армейцам € 6 млн. В нынешнем сезоне парагваец провёл 9 матчей, забил один гол и дважды ассистировал партнёрам.

источник: Metaratings.ru
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