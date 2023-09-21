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Неймара обвиняют в измене своей беременной девушке

При этом девушка сама разрешила футболисту измены.
Неймара обвиняют в измене своей беременной девушке
21 сентября 2023 16:27
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар оказался в центре скандала.

Как сообщает Daily Mail, футболиста обвиняют в том, что он изменил своей беременной девушке, модели Бруне Бьянкарди.

Игрока заметили в одном из испанских ночных клубов в компании двух женщин.

«Я в курсе случившегося и снова разочарована, но на финальной стадии беременности все мое внимание и все переживания направлены на мою дочь, сейчас я думаю только о ней», — сообщила девушка Неймара в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Бьянкарди разрешила Неймару изменять ей на определенных условиях.

Неймар и Бьянкарди познакомились в 2020 году на одной из вечеринок футболиста, в апреле стало известно, что Бруна ждет ребенка от нападающего.

источник: The Daily Mail
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