Станислав Черчесов объяснил разницу между работой тренера в сборной и в клубе

Российский специалист Станислав Черчесов объяснил, в чём разница между работой тренером сборной и клуба.

«Принципиальное отличие в том, что ты можешь каждый день влиять на игрока в клубе во всех отношениях: физически, психологически и так далее, а игрок сборной далеко. Ты же не будешь каждый день с ним переговариваться. На дистанции нужно больше интуиции, чтобы ты футболистов сборной прочувствовал», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы тренера был «Ференцварош». С ним он выиграл два чемпионских титула и Кубок Венгрии. Ранее Черчесов 5 лет возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала ЧМ-2018.