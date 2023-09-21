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Станислав Черчесов объяснил разницу между работой тренера в сборной и в клубе

Станислав Саламович побывал и там, и там.
21 сентября 2023 16:36
автор: Тимур Пацюк

Российский специалист Станислав Черчесов объяснил, в чём разница между работой тренером сборной и клуба.

«Принципиальное отличие в том, что ты можешь каждый день влиять на игрока в клубе во всех отношениях: физически, психологически и так далее, а игрок сборной далеко. Ты же не будешь каждый день с ним переговариваться. На дистанции нужно больше интуиции, чтобы ты футболистов сборной прочувствовал», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы тренера был «Ференцварош». С ним он выиграл два чемпионских титула и Кубок Венгрии. Ранее Черчесов 5 лет возглавлял сборную России, с которой добрался до 1/4 финала ЧМ-2018.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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