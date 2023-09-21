Дюков рассказал, продолжает ли РФС получать деньги от УЕФА

Президент РФС Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о взаимоотношениях организации с УЕФА.

«Мы продолжаем сотрудничать с УЕФА, они помогают нам в реализации многих и образовательных, и инфраструктурных проектах. Мы получаем деньги, которые мы используем на реализацию разных проектов и организацию, например, футбольных фестивалей, организацию проектов женского футбола. Я думаю, что какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта «Школьная футбольная лига», — рассказал Дюков.

Напомним, российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.