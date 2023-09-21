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«Сильно сомневаюсь». Дюков — о перспективе товарищеского матча с европейской сборной

Сборная России отстранена от международных соревнований.
21 сентября 2023 18:43
автор: Никита Плохих

Президент РФС Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о вероятности проведения товарищеского матча сборной России с одной из европейских национальных команд.

«Я сильно сомневаюсь, что наша взрослая мужская сборная в ближайшие 2 месяца сыграет со страной из ЕС. Вот, что могу сказать», — рассказал Дюков.

Напомним, российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. За последние полтора года национальная команда проводила товарищеские матчи исключительно с представителями Азии.

источник: «Советский спорт»
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