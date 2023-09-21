Дюков прокомментировал критику Абаскаля из-за травмы Литвинова

Президент РФС Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» высказался о словах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что у Руслана Литвинова была травма.

«Я находился на связи с нашим тренерским штабом, мы обсуждаем состояние того или иного игрока, насколько игрок готов играть. Я в первый раз услышал, что у Литвинова было повреждение, только после заявления Абаскаля», — рассказал Дюков.

Литвинов – воспитанник академии «Спартака». В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний хавбек сыграл за клуб восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

Ранее главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль заявил, что футболист получил повреждение ещё до вызова на сентябрьский сбор национальной команды России, однако, несмотря на это, играл в составе национальной команды.