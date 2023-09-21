Дюков подтвердил, что в октябре состоится товарищеский матч сборных России и Камеруна

Глава РФС Александр Дюков высказался о товарищеском матче сборной России против национальной команды Камеруна.

«12 числа проведём игру с Камеруном, это будет домашняя игра, и скорее всего, она состоится. Лужники заняты, поэтому игра пройдёт на другом стадионе», — передает слова руководителя «Советский спорт».

В сентябре этого года национальная команда России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом подопечные Валерия Карпина встретились с национальной командой Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.