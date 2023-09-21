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Черчесов пообещал пресечь медийную активность Дзюбы, если снова будет его тренировать

Шоу и блоги мешают футболу.
Черчесов пообещал пресечь медийную активность Дзюбы, если снова будет его тренировать
21 сентября 2023 17:17
автор: Тимур Пацюк
автор фото: РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о медийной активности форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы. Специалист работал с игроком в национальной команде с 2016 по 2021 год.

«Мы не против, чтобы футболист вёл какую‑то свою страничку, соцсети. Но медийная активность – это другая работа. Пользы это не приносит. Футболист, особенно такого уровня, должен концентрироваться. Если Артём нас слышит: «Дай Бог буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь!», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Ранее Артём Дзюба принял участие в шоу «Плюшки», «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. Также форвард ведёт передачу «Ну так нельзя» вместе с Леонидом Слуцким. В нынешнем сезоне на счету Дзюбы два гола и два результативных паса в 7 матчах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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