Черчесов пообещал пресечь медийную активность Дзюбы, если снова будет его тренировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о медийной активности форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы. Специалист работал с игроком в национальной команде с 2016 по 2021 год.

«Мы не против, чтобы футболист вёл какую‑то свою страничку, соцсети. Но медийная активность – это другая работа. Пользы это не приносит. Футболист, особенно такого уровня, должен концентрироваться. Если Артём нас слышит: «Дай Бог буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь!», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Ранее Артём Дзюба принял участие в шоу «Плюшки», «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. Также форвард ведёт передачу «Ну так нельзя» вместе с Леонидом Слуцким. В нынешнем сезоне на счету Дзюбы два гола и два результативных паса в 7 матчах.