Саба Сазонов: я мечтал играть в Италии

Защитник «Торино» Саба Сазонов рассказал, что играть в итальянской Серии А было его мечтой. Грузинский футболист перехал на Апеннины минувшим летом из московского «Динамо».

«Хочу дебютировать в «Торино», хочу играть и бороться за место в стартовом составе клуба. Играть в Италии было моей мечтой. Я знаю, что здесь отличная тренировочная база для защитников», — приводит слова Сазонова Toro Goal.

Саба Сазонов является воспитанником академии «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он успел провести лишь один матч, а летом 2021 года перешёл в «Динамо». В минувшем сезоне защитник провёл 24 матча в РПЛ и стал автором одного забитого мяча. В нынешней кампании защитник успел провести пять матчей в бело-голубой футболке.

Отметим, что Сазонов вошёл в символическую сборную лучших игроков прошедшего молодёжного чемпионата Европы 2023 года U21.