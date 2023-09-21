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Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» не заслужил Лигу чемпионов, но мы отдадим всё за победу в Лиге Европы

Красные стартуют в ЛЕ.
21 сентября 2023 17:38
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «ЛАСКом». Встреча состоится сегодня, 21 сентября, на «Райффайзен-Арене» в Линце.

«До самого конца сезона мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но мы этого не заслуживали. Мы заслужили Лигу Европы, мы отдадим все, что у нас есть, и мы хотим выиграть ее. Но это не произойдет в одночасье, мы должны работать над этим», - цитирует ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ красные стали пятыми, уступив путёвки в Лигу чемпионов «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

источник: UEFA (УЕФА)
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