Дюков рассказал, что Карасёв может получить назначение на матч УЕФА

Президент РФС Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» сообщил, что в ближайшее время российский судья Сергей Карасёв может получить назначение на один из матчей под эгидой УЕФА.

«Сергей - сильный судья, которому доверяют, который провёл много больших матчей в качестве рефери, и вот это приглашение говорит о том, что ему доверяют, он в обойме. То есть его рассматривают, как вариант на один из ближайших европейских матчей», — рассказал Дюков.

Напомним, российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.