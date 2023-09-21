Жозе Моуринью: помним о победах «Шерифа» в Лиге чемпионов, поэтому готовимся с полной концентрацией

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Встреча пройдёт сегодня, 21 сентября, в Тирасполе. Начало – в 19:45 мск.

«Мы с уважением относимся к сопернику. В Европе всегда трудно играть, особенно в гостях. Мы знаем о недавних победах «Шерифа» в Лиге чемпионов. Плюс у нас в предыдущих сезонах были трудности в выездных матчах. Да, некоторые игроки пропустят игру, но мы готовимся с полной концентрацией», - приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

Подчеркнём, что для попадания в групповой этап «Шериф» уже прошёл два раунда квалификации – обыграл БАТЭ (5:1, 2:2) и «КИ Клаксвик» с Фарерских островов (1:1, 2:1).