ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Жозе Моуринью: помним о победах «Шерифа» в Лиге чемпионов, поэтому готовимся с полной концентрацией

«Рома» отправляется в Тирасполь.
21 сентября 2023 17:46
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом». Встреча пройдёт сегодня, 21 сентября, в Тирасполе. Начало – в 19:45 мск.

«Мы с уважением относимся к сопернику. В Европе всегда трудно играть, особенно в гостях. Мы знаем о недавних победах «Шерифа» в Лиге чемпионов. Плюс у нас в предыдущих сезонах были трудности в выездных матчах. Да, некоторые игроки пропустят игру, но мы готовимся с полной концентрацией», - приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

Подчеркнём, что для попадания в групповой этап «Шериф» уже прошёл два раунда квалификации – обыграл БАТЭ (5:1, 2:2) и «КИ Клаксвик» с Фарерских островов (1:1, 2:1).

источник: UEFA (УЕФА)
«Такая возможность есть». Дюков — о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Ранее сборная Россия отказалась от участия в Кубке Центральной Азии.
21.09.2023 18:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» не заслужил Лигу чемпионов, но мы отдадим всё за победу в Лиге Европы
Красные стартуют в ЛЕ.
21.09.2023 17:38
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Саба Сазонов: я мечтал играть в Италии
Грузин минувшим летом сменил РПЛ на Серию А.
21.09.2023 17:26
Футбол
автор: Виталий Стопин
В Новороссийске стартовал финальный турнир XXX чемпионата ДФЛ
В Новороссийске стартовал финальный турнир XXX чемпионата ДФЛ
Детский спорт — лакмус развития государства.
21.09.2023 17:18
Футбол
автор: Виталий Стопин
Черчесов пообещал пресечь медийную активность Дзюбы, если снова будет его тренировать
Черчесов пообещал пресечь медийную активность Дзюбы, если снова будет его тренировать
Шоу и блоги мешают футболу.
21.09.2023 17:17
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Станислав Черчесов объяснил разницу между работой тренера в сборной и в клубе
Станислав Саламович побывал и там, и там.
21.09.2023 16:36
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Неймара обвиняют в измене своей беременной девушке
Неймара обвиняют в измене своей беременной девушке
При этом девушка сама разрешила футболисту измены.
21.09.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.