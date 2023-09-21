ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дюков рассказал о своей футбольной карьере

Функционер играл на позиции крайнего полузащитника.
21 сентября 2023 19:15
автор: Никита Плохих

Президент РФС Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о своей футбольной карьере.

«В советское время были предприятия, на этих предприятиях команды. Были футбольные поля, были команды, детские, взрослые, тренеры, которые работали с детьми. Мне было на тот момент 9-11 лет. Я занимался в секции, мы играли в футбол с командами с других заводов. Играл на позиции крайнего полузащитника, и слева, и справа», — рассказал Дюков.

Напомним, российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: «Советский спорт»
Владимир Пономарёв: Слуцкий не мешался в ЦСКА, и команда играла сама по себе
Ветеран раскритиковал экс-тренера армейцев.
21.09.2023 19:27
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России
«Оренбург» возглавляет таблицу группы А.
21.09.2023 19:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник «Оренбурга» Гойкович: Москва - самая чистая столица в мире
Футболист не против получить российское гражданство.
21.09.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дюков прокомментировал критику Абаскаля из-за травмы Литвинова
По словам президента РФС, он впервые услышал о травме от тренера «Спартака».
21.09.2023 19:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Дюков рассказал, что Карасёв может получить назначение на матч УЕФА
Российские судьи не работали на матчах УЕФА с 2022 года.
21.09.2023 18:53
Футбол
автор: Никита Плохих
Сулейманову и Агаларову предлагали азербайджанское гражданство
Пока с главной сборной России у парней не ладится.
21.09.2023 18:47
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Сильно сомневаюсь». Дюков — о перспективе товарищеского матча с европейской сборной
Сборная России отстранена от международных соревнований.
21.09.2023 18:43
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.