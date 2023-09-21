Дюков рассказал о своей футбольной карьере

Президент РФС Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал о своей футбольной карьере.

«В советское время были предприятия, на этих предприятиях команды. Были футбольные поля, были команды, детские, взрослые, тренеры, которые работали с детьми. Мне было на тот момент 9-11 лет. Я занимался в секции, мы играли в футбол с командами с других заводов. Играл на позиции крайнего полузащитника, и слева, и справа», — рассказал Дюков.

Напомним, российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.