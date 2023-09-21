Журналист журналист считает, что Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков в Италии

Итальянский спортивный журналист Массимо Франки считает, что бывший нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских футболистов на Апеннинском полуострове.

«Могу предположить, что после истории с Кокориным итальянские клубы будут уделять меньше внимания российскому футбольному рынку. Кокорин отрицательно повлиял на имидж российских игроков в Италии», - приводит слова Массимо «РБ-Спорт».

В начале сентября 32-летний Кокорин перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис», подписав контракт по схеме «1+1,