Лионель Месси упрекнул «ПСЖ» за отсутствие признания после победы на чемпионате мира

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси озвучил претензию к «ПСЖ». Аргентинец покинул французский клуб летом в качестве свободного агента.

«Я был единственным игроком сборной Аргентины, который не получил признания в своём клубе после чемпионата мира», - заявил Месси в интервью на YouTube-канале OLGA.

Напомним, в финале ЧМ-2022 латиноамериканская команда одолела Францию в серии пенальти – 3:3, пен. 4:2. После турнира сообщалось, что «ПСЖ» не позволил Месси вынести кубок мира на «Парк де Пренс», поскольку фанаты могли не оценить такой жест.