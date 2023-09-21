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Защитник «Торино» Сазонов заявил, что ему тяжело дался отказ от сборной России

Футболист минувшим летом сменил РПЛ на Серию А.
Защитник «Торино» Сазонов заявил, что ему тяжело дался отказ от сборной России
21 сентября 2023 18:36
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Защитник «Торино» Саба Сазонов рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Грузии, а не России.

«Моя мать грузинка, отец русский. Выбор был сложным, но я рад, что сыграл на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. Быть здесь, в «Торино» – мечта, мне не терпелось сыграть в чемпионате Италии», - приводит слова Сазонова Toro Goal.

Саба Сазонов является воспитанником академии «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он успел провести лишь один матч, а летом 2021 года перешёл в «Динамо». В минувшем сезоне защитник провёл 24 матча в РПЛ и стал автором одного забитого мяча. В нынешней кампании защитник успел провести пять матчей в бело-голубой футболке.

Отметим, что Сазонов вошёл в символическую сборную лучших игроков прошедшего молодёжного чемпионата Европы 2023 года U21.

источник: Toro News
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