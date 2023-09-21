Защитник «Торино» Сазонов заявил, что ему тяжело дался отказ от сборной России

Защитник «Торино» Саба Сазонов рассказал, почему сделал выбор в пользу сборной Грузии, а не России.

«Моя мать грузинка, отец русский. Выбор был сложным, но я рад, что сыграл на чемпионате Европы среди юношей до 21 года. Быть здесь, в «Торино» – мечта, мне не терпелось сыграть в чемпионате Италии», - приводит слова Сазонова Toro Goal.

Саба Сазонов является воспитанником академии «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых он успел провести лишь один матч, а летом 2021 года перешёл в «Динамо». В минувшем сезоне защитник провёл 24 матча в РПЛ и стал автором одного забитого мяча. В нынешней кампании защитник успел провести пять матчей в бело-голубой футболке.

Отметим, что Сазонов вошёл в символическую сборную лучших игроков прошедшего молодёжного чемпионата Европы 2023 года U21.