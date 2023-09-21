ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Владимир Пономарёв: Слуцкий не мешался в ЦСКА, и команда играла сама по себе

Ветеран раскритиковал экс-тренера армейцев.
21 сентября 2023 19:27
автор: Денис Владимиров

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера армейцев.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Со столичным клубом он трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«У Слуцкого никакого авторитета. Дзагоев вообще внимания на него не обращал, матом орал. Но он не мешался, и команда играла сама по себе. Потом его хотели выгнать, но он пришел к Гинеру, уговорил, чтобы оставили», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости».

В настоящее время Слуцкий находится без команды. В ноябре 2022 года 52-летний специалист покинул пост главного тренера казанского «Рубина», который он возглавлял с декабря 2019 года.

источник: «РИА Новости»
«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России
«Оренбург» возглавляет таблицу группы А.
21.09.2023 19:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дюков рассказал о своей футбольной карьере
Функционер играл на позиции крайнего полузащитника.
21.09.2023 19:15
Футбол
автор: Никита Плохих
Защитник «Оренбурга» Гойкович: Москва - самая чистая столица в мире
Футболист не против получить российское гражданство.
21.09.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дюков прокомментировал критику Абаскаля из-за травмы Литвинова
По словам президента РФС, он впервые услышал о травме от тренера «Спартака».
21.09.2023 19:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Дюков рассказал, что Карасёв может получить назначение на матч УЕФА
Российские судьи не работали на матчах УЕФА с 2022 года.
21.09.2023 18:53
Футбол
автор: Никита Плохих
Сулейманову и Агаларову предлагали азербайджанское гражданство
Пока с главной сборной России у парней не ладится.
21.09.2023 18:47
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Сильно сомневаюсь». Дюков — о перспективе товарищеского матча с европейской сборной
Сборная России отстранена от международных соревнований.
21.09.2023 18:43
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.