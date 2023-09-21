Владимир Пономарёв: Слуцкий не мешался в ЦСКА, и команда играла сама по себе

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера армейцев.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Со столичным клубом он трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«У Слуцкого никакого авторитета. Дзагоев вообще внимания на него не обращал, матом орал. Но он не мешался, и команда играла сама по себе. Потом его хотели выгнать, но он пришел к Гинеру, уговорил, чтобы оставили», – приводит слова Пономарёва «РИА Новости».

В настоящее время Слуцкий находится без команды. В ноябре 2022 года 52-летний специалист покинул пост главного тренера казанского «Рубина», который он возглавлял с декабря 2019 года.