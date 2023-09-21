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Винченцо Монтелла назначен главным тренером сборной Турции

Турки сменили коня на переправе.
21 сентября 2023 19:37
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба Турецкой федерации футбола (TFF) официально объявила о назначении Винченцо Монтеллы на пост главного тренера национальной команды.

Минувшим летом Винченцо Монтелла покинул должность наставника турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор», которую он возглавлял с 2021 года. пПод его руководством «Адана Демирспор» всезоне-2022/2023 заняла четвёртое место в чемпионате Турции и квалифицировалась в Лигу конференций.

Накануне, 20 сентября, TFF официально объявила об увольнении с поста главного тренера национальной команды Турции немецкого специалиста Штефана Кунца. Он возглавлял эту сборную с августа 2021 года.

После пяти матчей в квалификации на Евро-2024 Турция набрала 10 очков и располагаются на второй строчке в отборочной группе D. Сейчас турки лишь по дополнительным показателям уступают Хорватии.

источник: «Советский спорт»
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