ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент ФИФА Инфантино допустил участие сборной России в ЧМ-2026

К этому времени отстранение может закончиться.
Президент ФИФА Инфантино допустил участие сборной России в ЧМ-2026
21 сентября 2023 20:56
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на вопрос о возможном участии сборной России в чемпионате мира 2026 года.

«Будет видно», – заявил функционер он на полях Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о возможном участии российской национальной команды на ЧМ-2026.

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионата мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

источник: «РИА Новости»
Защитник «Сочи» Литвинов: ради сборной России готов летать 12 часов
Вячеслав успел на себе прочувствовать все сложности выступления в национальной команде.
21.09.2023 20:56
Футбол
автор: Виталий Стопин
Гол Малкома не помог «Аль-Хилялю» обыграть «Дамак»
Но клуб продолжает возглавлять чемпионат.
21.09.2023 20:22
Футбол
автор: Александр Кожевников
Винченцо Монтелла назначен главным тренером сборной Турции
Турки сменили коня на переправе.
21.09.2023 19:37
Футбол
автор: Виталий Стопин
Владимир Пономарёв: Слуцкий не мешался в ЦСКА, и команда играла сама по себе
Ветеран раскритиковал экс-тренера армейцев.
21.09.2023 19:27
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Оренбург» по пенальти обыграл «Факел» в матче Кубка России
«Оренбург» возглавляет таблицу группы А.
21.09.2023 19:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дюков рассказал о своей футбольной карьере
Функционер играл на позиции крайнего полузащитника.
21.09.2023 19:15
Футбол
автор: Никита Плохих
Защитник «Оренбурга» Гойкович: Москва - самая чистая столица в мире
Футболист не против получить российское гражданство.
21.09.2023 19:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.