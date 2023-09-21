Президент ФИФА Инфантино допустил участие сборной России в ЧМ-2026

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на вопрос о возможном участии сборной России в чемпионате мира 2026 года.

«Будет видно», – заявил функционер он на полях Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о возможном участии российской национальной команды на ЧМ-2026.

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионата мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.