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Защитник «Сочи» Литвинов: ради сборной России готов летать 12 часов

Вячеслав успел на себе прочувствовать все сложности выступления в национальной команде.
21 сентября 2023 20:56
автор: Виталий Стопин

Защитник «Сочи» и сборной России Вячеслав Литвинов заявил, что готов пойти на различные жертвы ради выступлений за национальную команды.

«Вымотало ли меня участие в сентябрьском сборе национальной команды? Тяжело, но для меня было без разницы. Я готов и 12 часов летать ради сборной России. Выхожу играть за свою страну, своих болельщиков, мне без разницы трудности. Да, тяжело было лететь в Египет, 38 градусов, тяжёлое поле, судейство, но я выходил с мыслью победить, понимая, что вся страна смотрит», — приводит слова Литвинова Metaratings.ru.

Сборная России в сентябре провела сборы в Новогорске (Московская область) в расширенном составе. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в её расположение 49 футболистов, которые, разбившись на две группы, провели три товарищеских матча: игроки, чей возраст не превышал 23 лёт, дважды сыграли с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), а остальные футболисты встретились со сборной Катара (1:1).

источник: Metaratings.ru
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