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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов станет отцом

Футболист только недавно сыграл свадьбу.
21 сентября 2023 21:11
автор: Виталий Стопин

В семье нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова ожидается пополнение. Об этом сообщила его супруга Карина Смолова (в девичестве — Истомина).

«Делюсь радостным событием нашей семьи», — написала девушка на своей странице в соцсетях, прикрепив видео, на котором видно, что она беременна.

Футболист сыграл свадьбу в июне 2023 года. Карина Смолова — модель, диджей и блогер. Также она ведет шоу на своём YouTube-канале, посвященное ментальному здоровью.

Фёдор Смолов перешёл в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в составе столичного клуба восемь матчей в РПЛ, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. В активе игрока 45 матчей и 16 голов за сборную России.

источник: «Советский спорт»
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