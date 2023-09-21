Нападающий «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче Кубка России с «Оренбургом»

Нападающий воронежского «Факела» Матвей Ивахнов получил перелом лобной пазухи в матче четвёртого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом», сообщает пресс-служба воронежцев.

Встреча состоялась 21 сентября в Оренбурге и завершилась победой хозяев (0:0, по пенальти – 4:2). Иванхов был заменён в перерыве матча.

«Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование», – говорится в сообщении «Факела».

«Оренбург» набрал восемь очков и переместился на первое место в турнирной таблице группы А. «Факел» с четырьмя баллами располагается на четвёртой строчке.