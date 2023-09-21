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«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в Лиге Европы

Мерсисайдцы проснулись только во втором тайме.
«Ливерпуль» одержал волевую победу над ЛАСКом в Лиге Европы
21 сентября 2023 21:37
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

В Линце (Австрия) на стадионе «Райффайзен-Арена» 21 сентября состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 между ЛАСКом и «Ливерпулем». Встреча завершилась волевой победой английского клуба со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 14-й минуте матча, когда защитник хозяев поля Флориан Флеккер воспользовался ошибкой защиты мерсисайдцев и огорчил вратаря «Ливерпуля» Кивина Келлехера.

Сравнял счёт английский клуб уже во втором тайме — на 56-й минуте пенальти реализовал нападающий Дарвин Нуньес.

Победу подопечным Юргена Клоппа принёс вингер Луис Диас — на 63-й минуте всё тот же Нуньес выиграл борьбу в центре поля, и отдал передачу на Харви Эллиотта, который продлил атаку по правому флангу, после чего Райан Гравенберх прострелил в штрафную, а Диас сыграл на опережение и принёс своей команде победу.

Окончательный счёт на 88-й минуте матча установил Мохамед Салах. Египтянин получил передачу, находясь в штрафной площади гостей, ловко ушёл от защитника и «проткнул» мяч между ног вратарю австрийской команды.

Отметим, что ЛАСК и «Ливерпуль» выступают в группе Е. Двумя другими представителями этого квартета являются бельгийский «Юнион» и французская «Тулуза».

источник: «Советский спорт»
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