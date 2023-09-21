Полузащитник «Оренбурга» Башич: Джеко был бы лучшим нападающим РПЛ

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос, на каких ролях в РПЛ был бы его соотечественник, нападающий турецкого «Фенербахче» Эдин Джеко .

«Я знаком с Джеко. Виделся с ним неделю назад, были в одном отеле. Если бы Джеко играл в России, то был бы лучшим нападающим лиги. Легко, в любой команде», – приводит слова Башича Sport24.

Джеко перешёл в «Фенербахче» летом 2023 года. Ранее он выступал за итальянский «Интер», немецкий «Вольфсбург», английский «Манчестер Сити» и итальянскую «Рому».

Джеко является чемпионом Германии и двукратным чемпионом Англии, а также двукратным победителем Кубка Италии.

В активе 37-летнего футболиста 131 матче и 65 голов в составе национальной команды Боснии и Герцеговины. Он четырежды признавался лучшим игроком страны.