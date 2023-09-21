Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан может занять руководящую должность в саудовском «Аль-Хиляле», информирует Bild.

По данным источника, боссы «Аль-Хиляля» готовы предложить Кану пост в менеджменте клуба. Отмечается, что в середине сентября 54-летний немец посетил клуб и пообщался с руководством. Указывается, что в 2017 году Кан реализовал ряд футбольных проектов совместно с федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF).

В мае 2023 Кан покинул должность председателя правления мюнхенской «Баварии». В активе бывшего футболиста 86 матчей в составе сборной Германии.