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Оливер Кан может занять руководящую должность в саудовском «Аль-Хиляле»

Экс-вратарь сборной Германии в мае покинул «Баварию».
21 сентября 2023 23:10
автор: Денис Владимиров

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан может занять руководящую должность в саудовском «Аль-Хиляле», информирует Bild.

По данным источника, боссы «Аль-Хиляля» готовы предложить Кану пост в менеджменте клуба. Отмечается, что в середине сентября 54-летний немец посетил клуб и пообщался с руководством. Указывается, что в 2017 году Кан реализовал ряд футбольных проектов совместно с федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF).

В мае 2023 Кан покинул должность председателя правления мюнхенской «Баварии». В активе бывшего футболиста 86 матчей в составе сборной Германии.

источник: Bild
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