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Результаты матчей Лиги Европы 21 сентября

Всего было сыграно 16 матчей.
Результаты матчей Лиги Европы 21 сентября
22 сентября 2023 00:04
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Аякс"

Сегодня, 21 сентября, было сыграно 16 матчей первого тура групповой стадии Лиги Европы. «Советский спорт» представляет вашему вниманию результаты всех встреч.

Группа А

Вест Хэм Юнайтед (Англия) – ТСЦ (Сербия) - 3:1

Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) - 2:3

Группа B

Брайтон энд Хоув Альбион (Англия) – АЕК Афины (Греция) - 2:3

Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) - 3:3

Группа C

Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) - 1:0

Спарта П (Чехия) – Арис (Кипр) - 3:2

Группа D

Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) - 2:0

Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) - 1:2

Группа E

ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) - 1:3

Юнион (Бельгия) – Тулуза (Франция) - 1:1

Группа F

Ренн (Франция) – Маккаби Х (Израиль) - 3:0

Панатинаикос (Греция) – Вильярреал (Испания) - 2:0

Группа G

Серветт (Швейцария) – Славия П (Чехия) - 0:2

Шериф (Молдавия) – Рома (Италия) - 1:2

Группа H

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) - 1:0

Байер (Германия) – Хеккен (Швеция) - 4:0.

Напомним, второй тур групповой стадии Лиги Европы будет сыгран 5 октября.

источник: «Советский спорт»
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