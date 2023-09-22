Результаты матчей Лиги Европы 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, было сыграно 16 матчей первого тура групповой стадии Лиги Европы. «Советский спорт» представляет вашему вниманию результаты всех встреч.
Группа А
Вест Хэм Юнайтед (Англия) – ТСЦ (Сербия) - 3:1
Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) - 2:3
Группа B
Брайтон энд Хоув Альбион (Англия) – АЕК Афины (Греция) - 2:3
Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) - 3:3
Группа C
Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) - 1:0
Спарта П (Чехия) – Арис (Кипр) - 3:2
Группа D
Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) - 2:0
Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) - 1:2
Группа E
ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) - 1:3
Юнион (Бельгия) – Тулуза (Франция) - 1:1
Группа F
Ренн (Франция) – Маккаби Х (Израиль) - 3:0
Панатинаикос (Греция) – Вильярреал (Испания) - 2:0
Группа G
Серветт (Швейцария) – Славия П (Чехия) - 0:2
Шериф (Молдавия) – Рома (Италия) - 1:2
Группа H
Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) - 1:0
Байер (Германия) – Хеккен (Швеция) - 4:0.
Напомним, второй тур групповой стадии Лиги Европы будет сыгран 5 октября.