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Лука Модрич и Тони Кроос могут покинуть «Реал» из-за уменьшения игрового времени

Легенды клуба выразили недовольство своим новым статусом.
22 сентября 2023 08:21
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 22 сентября, издание Relevo сообщило о том, что полузащитники «Реала» Лука Модрич и Тони Кроос могут уйти из состава «сливочных».

Согласно информации источника, оба игрока недовольны тем, что их игровое время сократилось почти вдовое, если сравнивать с прошлым сезоном.

Несмотря на возраст, полузащитники желают сохранить ведущие роли в «Реале». Тони Кроос заявлял, что передумал уходить из футбола не для того, чтобы быть игроком ротации.

33-летний Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 2024 года. 38-летний Лука Модрич выступает за мадридцев с 2012 года. Его контракт с «Реалом» также завершается в 2024 году.

источник: Relevo
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