«Нелегко описать эти чувства». Кокорин высказался о поражении «Ариса» в Лиге Европы

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты».

«Нелегко описать эти чувства… Мы пропускали голы в простых ситуациях… При этом чувствовали и до, и во время матча, что можем чего-то добиться.

Пусть выезд закончился поражением, но для нас в дебютном матче в группе ЛЕ все было полезным: и игра, и результат. Опыт на будущее.

Этот сезон совсем другой по сравнению с предыдущим. Мы теперь бьемся на два фронта. На днях «Арису» предстоит трудная игра с «Омонией». Мы сделаем то, что делаем всегда - будем двигаться шаг за шагом», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась победой «Спарты» со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте - с пенальти отличился Кокорин. На 20-й минуте «Спарта» сравняла счёт усилиями Ладислава Крейчи, а на 25-й минуте он оформил дубль, выведя чехов вперёд.

На 67-й минуте Мартин Витик забил третий мяч, а на 90-й минуте матча Шави Бабика сократил отставание «Ариса» в счёте, однако на большее гостей не хватило.