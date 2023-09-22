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Месси рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры

Аргентинец не знает, с чего начать.
22 сентября 2023 08:35
автор: Виталий Овсянников

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своих дальнейших планах на жизнь.

«Я не думал о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Не хочу об этом думать, потому что хочу продолжать получать удовольствие от того, что делаю. Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав в США. Что я собираюсь делать? Не знаю, мне нравится всё, что связано с футболом, мне нравится быть с детьми, преподавать, быть спортивным директором, но я не знаю, с чего начать», — цитирует Месси издание Infobae.

Напомним, действующее контрактное соглашение 36-летнего аргентинца с «Интер Майами» рассчитано до 31 декабря 2025 года.

источник: Infobae
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