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«Могли и проиграть». Экс-защитник «Спартака» Жиго - о результате «Марселя» в Лиге Европы

Французский клуб сыграл вничью с «Аяксом».
22 сентября 2023 08:43
автор: Александр Шульгин

Французский защитник «Марселя» Самуэль Жиго прокомментировал ничейный результат своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против амстердамского «Аякса».

«По итогам игры эмоции позитивны. Дважды нам забили, а после этого мы отыгрались, проявив характер. Естественно, нам хотелось сегодня победить, но ведь могли и проиграть, так что одно очко для нас - окей.

Мы отдавали себе отчет в том, что у «Аякса» много сильных сторон. Это команда, которая любит владеть мячом. Но к схватке мы сегодня были готовы. И полагаю, что болельщикам, присутствовавшим на стадионе, игра тоже понравилась», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча проходила в столице Нидерландов и завершилась со счетом 3:3.

Ранее Жиго защищал цвета московского «Спартака», в составе которого выигрывал Кубок России.

источник: UEFA (УЕФА)
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