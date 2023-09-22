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Клопп установил рекорд по количеству побед в еврокубках в качестве тренера «Ливерпуля»

Новое достижение немецкого специалиста.
22 сентября 2023 08:48
автор: Виталий Овсянников

Вчера, 21 сентября, в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» одержал гостевую победу над ЛАСКом (3:1).

Отметим, что для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа эта победа стала 50-й в еврокубках за английский клуб.

Таким образом, немецкий специалист стал первым тренером в истории «Ливерпуля», которому удалось одержать 50 викторий в качестве наставника мерсисайдцев.

Напомним, Юрген Клопп возглавил команду в 2015 году. Под его руководством «Ливерпуль» побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также Суперкубок УЕФА.

источник: «Советский спорт»
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