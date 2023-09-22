Новичок «Динамо» Бителло мог перейти в лондонский «Арсенал»

Спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая прокомментировал переход бразильского полузащитника Бителло из «Гремио» в московское «Динамо».

«Сумма за Бителло более чем обоснована. Бителло был на радарах у многих европейских клубов. Я хорошо знаком с «Гремио», знаю их спортивного директора - это очень профессиональные люди. У «Гремио» сейчас есть финансовые проблемы, они были заинтересованы в продаже Бителло. Но на начальном этапе трансферного окна они отклонили, например, предложение от «Монако», которое, правда, было меньше десяти миллионов евро. Также бразильцам интересовался «Арсенал», но, насколько знаю, до предложения дело не дошло», - приводи слова функционера «Чемпионат».

Он также добавил, что «Гремио» практически удалось договориться с «Фейенордом», однако трансфер сорвался из-за того, что роттердамский клуб был готов выплатить компенсацию за футболиста только в течение трех лет, в то время как бразильцы хотели получить все деньги сразу.

Напомним, контракт бело-голубых с новичком рассчитан до 2028 года.