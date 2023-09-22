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«Манчестер Юнайтед» готов зимой продать Джейдона Санчо по сниженной цене

Вингер не оправдал ожидания манкунианцев.
22 сентября 2023 09:05
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 22 сентября, издание Daily Star сообщило о том, что «Манчестер Юнайтед» готов выставить на продажу 23-летнего английского форварда Джейдона Санчо уже в зимнее трансферное окно.

Источник отмечает, что «МЮ» готов продать его по сниженный цене, чтобы хотя бы немного компенсировать убытки. Напомним, летом 2021 года манкунианцы купили Санчо у дортмундской «Боруссии» за 73 млн евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хан недоволен работой футболиста на тренировках и именно поэтому он не попадает в стартовый состав команды. Позже 23-летний игрок заявил, что, по его мнению, это произошло по другим причинам.

В нынешнем сезоне за команду тен Хага он сыграл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

источник: The Daily Star
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