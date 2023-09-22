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Экс-тренер «Зенита» обвинил «Спартак» в постоянном нытье

Борис Раппопорт высказался о новом формате Кубка России.
22 сентября 2023 09:38
автор: Александр Шульгин

Бывший спортивный директор и главный тренер питерского «Зенита» Борис Раппопорт высказался о новом формате Кубка России по футболу.

«Все мы понимаем, что если бы были еврокубки, такого турнира не было бы. А так хороший кубок, немного «навороченный», правда. И потом руководители клубов сами голосовали за такой формат Кубка России. Потом, правда, стали ныть. Но ныть у нас может только один клуб - «Спартак» Москва. Он ноет всегда, у него все плохо. Турнир, на мой взгляд, - интересный. У меня формула Кубка России не вызывает отторжения», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, впервые по формуле с групповым этапом и разделением команд на «путь РПЛ» и «путь регионов» турнир прошел в сезоне-2022/23. Большое количество матчей призвано заменить для российских команд отсутствие еврокубков.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

источник: «РБ-Спорт»
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