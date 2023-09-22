ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Филимонов не верит в чемпионство «Спартака» при Абаскале

«Может, он хочет занять пятое место».
22 сентября 2023 10:09
автор: Виталий Овсянников

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал, верил ли он в победу красно-белых в РПЛ при Гильермо Абаскале.

«Нет. Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры? Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Может, он хочет занять пятое или десятое место», — заявил Филимонов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам 8-ми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 13 очками в активе.

источник: «Спорт-Экспресс»
Агент Кокорина поблагодарил «Арис» за терпение
Россиянин начал приносить команде пользу в первых же матчах после своего возвращения.
22.09.2023 10:35
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владимир Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в текущем сезона РПЛ
За 8 туров команда набрала 18 очков.
22.09.2023 10:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Экс-тренер «Зенита» обвинил «Спартак» в постоянном нытье
Борис Раппопорт высказался о новом формате Кубка России.
22.09.2023 09:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с «Кайратом»
«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с «Кайратом»
Встреча состоится 14 октября.
22.09.2023 09:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» готов зимой продать Джейдона Санчо по сниженной цене
Вингер не оправдал ожидания манкунианцев.
22.09.2023 09:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Новичок «Динамо» Бителло мог перейти в лондонский «Арсенал»
Бело-голубые приобрели футболиста у бразильского «Гремио».
22.09.2023 08:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Клопп установил рекорд по количеству побед в еврокубках в качестве тренера «Ливерпуля»
Новое достижение немецкого специалиста.
22.09.2023 08:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.