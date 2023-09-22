Филимонов не верит в чемпионство «Спартака» при Абаскале

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал, верил ли он в победу красно-белых в РПЛ при Гильермо Абаскале.

«Нет. Уже сейчас видно, что команда не показывает чемпионской игры. Это было понятно и по тому, как Абаскаль руководил красно-белыми в предыдущем сезоне. Как «Спартак» может бороться за чемпионство, не показывая уверенной игры? Не знаю, какие задачи стоят перед Абаскалем. Может, он хочет занять пятое или десятое место», — заявил Филимонов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам 8-ми туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 13 очками в активе.