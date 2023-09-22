Агент Кокорина поблагодарил «Арис» за терпение

Агент российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина Тимофей Бердышев поблагодарил кипрский клуб за терпение во время переговоров с итальянской «Фиорентиной» по вопросу трансфера футболиста.

«Лично я доволен, что он играет, получает игровое время, занимается тем, чем футболист должен заниматься, и получает удовольствие. На сегодняшний день Александр, конечно, рад. Благодарен «Арису», что они ждали до последнего его возвращения. Клубу можно только сказать спасибо за терпение, что они ждали и очень хотели видеть его в команде», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Он также отметил, что россиянин был готов остаться во Флоренции, но в качестве боевой единицы, а не запасного игрока. Однако «Фиорентина» дала понять, что не рассчитывает на футболиста.

Напомним, накануне Кокорин отличился в выездном матче группового этапа Лиги Европы против пражской «Спарты», однако его гол не принес киприотам очков (2:3).