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«Надо быть реальным дураком». Популярный блогер объяснил, почему не будет покупать новую FIFA

Из-за санкций стоимость игры завышена, и достать ее непросто.
22 сентября 2023 10:54
автор: Александр Шульгин

Популярный блогер Илья Мэддисон объяснил, почему не собирается покупать новую FIFA.

«Надо быть реальным дураком, чтобы потратить более 6 тысяч рублей на игру, в которой у женщин-футболистов рейтинги выше, чем у мужчин. У самой сильной футболистки должна быть карточка с рейтингом около 10 – то есть хуже самой слабой мужской бронзы в четыре раза. Таков реальный их уровень. Профессиональные футболистки играют в футбол на уровне 8-10-летних детей без подготовки», - приводит его слова телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что приобрести игру в официальных магазинах в России невозможно в связи с санкциями ее производителей. На различных маркетплейсах доступны диски, завезенные по программе параллельного импорта, однако в этих версиях отсутствует перевод на русский язык.

Кроме того, создатели исключили из игры клубные и национальные российские команды, которые отстранены от участия в международных соревнованиях.

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