«Надо быть реальным дураком». Популярный блогер объяснил, почему не будет покупать новую FIFA

Популярный блогер Илья Мэддисон объяснил, почему не собирается покупать новую FIFA.

«Надо быть реальным дураком, чтобы потратить более 6 тысяч рублей на игру, в которой у женщин-футболистов рейтинги выше, чем у мужчин. У самой сильной футболистки должна быть карточка с рейтингом около 10 – то есть хуже самой слабой мужской бронзы в четыре раза. Таков реальный их уровень. Профессиональные футболистки играют в футбол на уровне 8-10-летних детей без подготовки», - приводит его слова телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что приобрести игру в официальных магазинах в России невозможно в связи с санкциями ее производителей. На различных маркетплейсах доступны диски, завезенные по программе параллельного импорта, однако в этих версиях отсутствует перевод на русский язык.

Кроме того, создатели исключили из игры клубные и национальные российские команды, которые отстранены от участия в международных соревнованиях.