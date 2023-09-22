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В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отсутствии финансовой помощи его детской школе

Ранее тренер заявил, что «на неё не дали ни копейки».
22 сентября 2023 11:14
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 22 сентября, в службе коммуникаций РФС отреагировали на заявление экс-наставника российский сборной Леонида Слуцкого, который заявлял об отсутствии финансовой помощи его детской футбольной школе.

«РФС ни одной копейки никогда не дал на школу, например. Но вот 100 тысяч решили забрать у меня. При том, что у меня сейчас нет доходов в футбольной среде», - заявил Слуцкий в своем ютуб-шоу.

«За последние 2 сезона оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 5 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг», — сообщили изданию «Чемпионат» в службе коммуникаций РФС.

Слуцкий является трёхкратным чемпионом России с ЦСКА. Также во главе столичной команды он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

источник: Чемпионат.com
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