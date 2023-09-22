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Эдегор продлил контракт с «Арсеналом»

Канониры сохранили одного из лидеров.
Эдегор продлил контракт с «Арсеналом»
22 сентября 2023 11:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с полузащитником Мартином Эдегором.

«Моя история, возможно, немного другая, так как я с 16 лет разъезжал по разным клубам. В «Арсенале» я с первого дня почувствовал себя прекрасно, и теперь это мой дом. Я хочу сказать спасибо всем, кто работает в клубе и, конечно же, нашим замечательным болельщикам. Я продолжу делать все, чтобы этот клуб добивался успеха в ближайшие годы», - приводит пресс-служба «Арсенала» слова Эдегора.

Клуб не уточнил новый срок контракта игрока, по данным transfermarkt, он рассчитан до 30 июня 2028 г.

В текущем сезоне 24-летний норвежец провел пять матчей в АПЛ и забил два гола.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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