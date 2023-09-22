Месси рассказал, выступит ли он на чемпионате мира-2026

Капитан сборной Аргентины и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, планирует ли он играть на чемпионате мира 2026 года.

«Будет понятно после Кубка Америки, все будет зависеть от самочувствия. Годы идут, посмотрим, как я буду себя чувствовать. Возможно, скорости МЛС уже не соответствуют. Будем смотреть за моим состоянием изо дня в день. До турнира еще три года», - сказал Месси в эфире YouTube-канала OLGA.

Ближайший Кубок Америки пройдет в 2024 году и состоится в США. В нем сыграют 10 представителей Южной Америки (КОНМЕБОЛ) и шесть от федерации, представляющей Северную и Центральную Америки и страны Карибского бассейна (КОНКАКАФ).