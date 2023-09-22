Сергей Семак объяснил, почему Александра Ерохина исключили из заявки на сезон РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причину исключения полузащитника Александра Ерохина из заявки основной команды на сезон РПЛ.

Сине-бело-голубые приняли решение включить 33-летнего футболиста в состав второй команды.

«Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Таким образом мы освободили место. Странно, что футболист, который играет за сборную России, считается легионером в общей заявке. Саша — один из самых опытных игроков в нашей команде, поэтому выбор дать капитанскую повязку в кубковом матче был очевиден», — цитирует Семака издание «Чемпионат».

Напомним, 33-летний российский полузащитник пять раз становился чемпионом России в составе «Зенита».

В текущем сезоне Александр Ерохин провёл восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.