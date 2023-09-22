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Сергей Семак объяснил, почему Александра Ерохина исключили из заявки на сезон РПЛ

Ранее сине-бело-голубые включили 33-летнего российского полузащитника в состав второй команды.
22 сентября 2023 12:04
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причину исключения полузащитника Александра Ерохина из заявки основной команды на сезон РПЛ.

Сине-бело-голубые приняли решение включить 33-летнего футболиста в состав второй команды.

«Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Таким образом мы освободили место. Странно, что футболист, который играет за сборную России, считается легионером в общей заявке. Саша — один из самых опытных игроков в нашей команде, поэтому выбор дать капитанскую повязку в кубковом матче был очевиден», — цитирует Семака издание «Чемпионат».

Напомним, 33-летний российский полузащитник пять раз становился чемпионом России в составе «Зенита».

В текущем сезоне Александр Ерохин провёл восемь матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

источник: Чемпионат.com
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