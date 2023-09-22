Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи 9-го тура РПЛ

Сегодня, 22 сентября, РФС на официальном сайте объявил имена арбитров на матчи 9-го тура РПЛ.
- «Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Рафаэль Шафеев.
- «Балтика» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артём Любимов.
- «Спартак» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Евгений Турбин.
- «Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов.
- «Зенит» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Артём Чистяков.
- «Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артур Фёдоров.
- «Краснодар» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Буланов.
- «Факел» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Василий Казарцев.
источник: РФС