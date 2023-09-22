Семак заявил, что готов пожать руку Дзюбе, несмотря на инцидент минувшей весной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что по-прежнему готов поздороваться с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Напомним, что в апреле после матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2) форвард прошел мимо наставника, который протянул ему руку, чтобы поздороваться.

«Нет, не общались. Что касается рукопожатия, то я всегда открыт, пожалуйста, ко всем без исключения людям. Нет человека, с которым я не хочу здороваться», — приводит слова специалиста Sport24.