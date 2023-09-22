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Семак заявил, что готов пожать руку Дзюбе, несмотря на инцидент минувшей весной

Наставник также рассказал, что не общался с футболистом после того момента.
22 сентября 2023 12:19
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что по-прежнему готов поздороваться с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Напомним, что в апреле после матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:2) форвард прошел мимо наставника, который протянул ему руку, чтобы поздороваться.

«Нет, не общались. Что касается рукопожатия, то я всегда открыт, пожалуйста, ко всем без исключения людям. Нет человека, с которым я не хочу здороваться», — приводит слова специалиста Sport24.

источник: Sport24.ru
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