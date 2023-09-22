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Выступление Винисиуса в суде по делу о расизме вновь перенесено

Форвард «Реала» выступит 5 октября.
22 сентября 2023 12:30
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 22 сентября, издание EFE сообщило о том, что было перенесено выступление Винисиуса Жуниора, нападающего мадридского «Реала», по поводу расистских оскорблений в его адрес.

Изначально запланированное заседание в суде должно было состояться 28 сентября, однако теперь оно состоится 5 октября. Причиной отсрочки стали организационные моменты, и Винисиус сам не запрашивал изменение даты. Предполагается, что футболист выступит с заявлением через видеоконференцию и ответит на вопросы.

Стоит напомнить, что это уже вторая отсрочка для игрока «Реала». В июне Винисиус не мог явиться на заседание, так как он находился в отпуске за границей.

В мае суд в Валенсии начал расследование случаев расистских оскорблений, о которых заявил Винисиус. Он утверждал, что столкнулся с расистскими оскорблениями во время матча с «Мальоркой». Позднее был выявлен и арестован болельщик, виновный в этом инциденте.

источник: EFE
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