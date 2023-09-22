Сборная Германии объявила о назначении Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера

Сегодня, 22 сентября, пресс-служба немецкого футбольного союза официально сообщила о том, что 36-летний специалист Юлиан Нагельсман стал главным тренером сборной Германии.

Его контракт рассчитан до 31 июля 2024 года. Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк назначены ассистентами Юлиана на посту главного тренера национальной команды.

Напомним, 10 сентября DFB отправил в отставку Ханса Флика. 58-летний специалист возглавлял национальную команду Германии с августа 2021 года. Под его руководством немецкие футболисты проиграли четыре из пяти последних матчей.

36-летний Нагельсман был отправлен в отставку с поста тренера «Баварии» в марте 2023 года.

Отметим, что сборная Германии гарантированно выступит на чемпионате Европы 2024 года, так как турнир пройдёт в этой стране.